Cientistas portugueses mostram que a produção de novos astrócitos pode atenuar a depressão

Um estudo liderado pela Universidade do Minho, em Braga, revelou que a produção de novos astrócitos – uma classe de células presentes no cérebro – pode melhorar o comportamento de adultos com doenças neuropsiquiátricas, nomeadamente a depressão. Os resultados, publicados na revista Molecular Psychiatry, do grupo Nature, revelam que esses astrócitos ajudam também a modular a função do hipocampo, a região do cérebro que controla as emoções, a cognição e a memória.

