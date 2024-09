Austrália regista Agosto mais quente de sempre

Em algumas regiões do país, as temperaturas têm estado 10 graus Celsius acima do habitual para a época. Este foi o segundo Inverno mais quente na Austrália desde que começaram os registos climáticos.

A Austrália registou o mês de Agosto mais quente desde que há registos no país, com a temperatura três graus Celsius acima da média, noticia o jornal The Guardian nesta segunda-feira, citando os dados do gabinete de meteorologia do país. As temperaturas médias no país em Agosto estiveram 3,03 graus Celsius acima da média, ultrapassando o recorde de 2,56ºC registado em 2009.

O Inverno australiano deste ano foi também considerado o segundo mais quente dos registos climáticos do país, dados esses que recuam até ao ano de 1910. O Inverno mais quente de que há registos no país aconteceu no ano passado, com 1,54 graus Celsius acima da média.

Além de este ter sido o Agosto mais quente, o jornal The Washington Post refere que a Austrália teve a sua temperatura mais elevada de sempre durante o Inverno: 41,6 graus Celsius em Yampi Sound, na desolada costa noroeste do país, registados a 26 de Agosto. Segundo o jornal, este registo histórico de temperatura aconteceu no meio de uma prolongada e extensa onda de calor de Inverno, que gerou recordes tanto no norte como no sul do país.

No sul da Austrália foram registados 38,5 graus Celsius de temperatura máxima (a mais elevada do Inverno nesta região) e a temperatura mínima nocturna atingiu os 23,8 graus Celsius na mesma região do país, refere o Washington Post. Em várias zonas do país houve temperaturas 10 graus acima das temperaturas habituais, tanto durante o dia como durante a noite.

“O que é realmente interessante sobre este período de tempo quente é que vai durar muito tempo”, disse Angus Hines, do departamento de meteorologia, ao Guardian. Os meteorologistas prevêem que o tempo continue quente nas próximas semanas, com o país a transitar do Inverno para a Primavera. Os meses de Agosto mais quentes do país têm sido registados sempre após o ano de 2000.

Este calor de Inverno também levou a um aumento do risco de incêndio na Austrália, com ventos fortes a acompanharem o clima quente e seco, levando a restrições severas no uso de fogo no país.

O calor na Austrália acontece num contexto de alterações climáticas, após um ano em que se registaram recordes de temperatura atrás de recordes de temperatura, e os cientistas referem que estes extremos são provavelmente causados pelo aquecimento global. É possível que este ano seja o mais quente de que há registo no planeta.