Serviço Nacional de Saúde tem hoje 17 urgências fechadas

O acesso às urgências hospitalares está neste domingo bastante condicionado, com 17 urgências encerradas, segundo os dados disponíveis na plataforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os efeitos são particularmente visíveis na margem Sul do Tejo relativamente à obstetrícia e ginecologia, com os encerramentos das urgências do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, do Hospital Garcia de Orta, em Almada, e do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

Também nesta zona fecharam as urgências pediátricas do hospital do Barreiro e do hospital de Setúbal.

Ainda na região de Lisboa e Vale do Tejo os utentes terão de procurar alternativas, face ao encerramento da urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, da urgência de pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e da urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santarém.

A estas urgências fechadas junta-se ainda na região Centro o encerramento das urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santo André, em Leiria, e do Hospital das Caldas da Rainha.

Já a Norte está fechada a urgência pediátrica do Hospital de Chaves e a Sul não será possível aceder à urgência de obstetrícia do Hospital de Portimão.

O serviço de atendimento complementar de pediatria de Viseu tem hoje a urgência fechada.

O Hospital Amadora-Sintra tem a urgência de pediatria referenciada entre as 20h00 e as 08h00.

O Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, conhecido como Hospital Amadora-Sintra, tem igualmente a urgência de obstetrícia e ginecologia referenciada durante todo o dia, enquanto o Hospital Beatriz Ângelo (Loures) tem a urgência de obstetrícia e ginecologia referenciada durante as 24 horas para o CODU/INEM.

Nas unidades referenciadas, os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

No total, estiveram encerradas no sábado 12 urgências, além de três referenciadas (com restrições) e duas referenciadas CODU/INEM, permanecendo 155 urgências abertas.

Os condicionamentos agravaram-se hoje, com 17 urgências fechadas, face às 15 previstas, e três referenciadas (com restrições), reduzindo para 151 o número de urgências abertas.

Relativamente às 12 urgências encerradas na véspera, juntaram-se hoje as urgências de ginecologia e obstetrícia, além da pediatria, do Hospital de Santo André, em Leiria, e do Hospital Rainha Santa Isabel, em Torres Novas, além da urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Beatriz Ângelo (Loures) e da urgência de ginecologia do Hospital de Portimão.

Em sentido contrário, reabre a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital das Caldas da Rainha.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, a Direcção Executiva do SNS alertou a população para "constrangimentos nos serviços de urgência durante o próximo fim-de-semana" e pediu aos utentes para "ligarem sempre para a linha SNS24/SNS Grávida 808242424 antes de se dirigirem a um hospital".

Na mesma nota, a DE-SNS indicava o encerramento de 13 serviços de urgência, mas os constrangimentos serão, afinal, superiores, face aos dados do portal do SNS.