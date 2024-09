Centenas de pessoas prestam homenagem a militares da GNR

Centenas de pessoas acorreram este domingo às cerimónias fúnebres que começaram na Igreja de Santa Cruz, uma das maiores de Lamego. E irão repartir-se entre a Igreja Paroquial de Sande, no mesmo município, e a Igreja Paroquial de Vila de Rua, em Moimenta da Beira.

Para além de Marcelo Rebelo de Sousa, também o presidente da Assembleia da República, Pedro Aguiar Branco, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, quiseram participar nos funerais dos elementos da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro que perderam a vida sexta-feira, no regresso de um incêndio no concelho de Baião, quando um helicóptero se despenhou no Douro.

A Igreja de Santa Cruz acolheu, pelas 15h, as exéquias dos guardas principais Pedro Manuel de Jesus Santos, de 45 anos, e Daniel Filipe Monteiro Pereira, de 35 anos. Na Igreja Paroquial de Sande, pelas 18h, decorre a do cabo António Jorge Teixeira Pinto, de 36 anos. E na Igreja Paroquial de Vila de Rua, também pelas 18h, a do guarda Fábio Gil Salvador Pereira, de 34 anos.

Os municípios de Lamego e Moimenta da Beira decretaram luto municipal este sábado e domingo. Castro Daire, este domingo e esta segunda-feira, dia em que se deve realizar o funeral do militar que só foi encontrado sábado, o guarda Tiago Pereira, de 29 anos.

Aos familiares, amigos, vizinhos, figuras do Estado, representantes de partidos políticos, juntaram-se o comandante-geral da GNR, tenente-coronel Rui Ribeiro Veloso, dezenas de elementos daquela força de segurança e da Força de Operações Especiais, sediada em Lamego. Ao todo, na igreja de Santa Cruz, estavam centenas de pessoas para assistir à cerimónia presidida pelo presidida pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, concelebrada pelo bispo de Lamego, D. António Couto, e com honras fúnebres.

“Um sentido obrigado pelo que revelaram enquanto homens e pelo que deram enquanto militares”, discursou o patriarca de Lisboa, segundo citou a Renascença. “Estamos perante dois homens que, na grandeza da dádiva das suas vidas, elevaram bem alto o esplendor de Portugal.”

“Eles estarão vivos entre nós, onde houver quem viva o permanente cumprimento do dever”, disse ainda. “Continuarão vivos na ação abnegada de quem protege os mais fracos e de quem protege os mais fracos e de quem tomada partido pelos mais vulneráveis.”

Os cinco militares da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro da GNR, sediada em Armamar, eram todos residentes na Diocese de Lamego.No sábado, D. António Couto tinha emitido uma nota a pedir aos párocos e aos paroquianos da área de residência dos militares falecidos – São João Baptista de Avões, São Tiago de Sande, Nossa Senhora do Rosário de Cepões, São Pelágio de Vila da Rua e São Pedro de Castro Daire – que cercassem “com um intenso abraço de ternura, de fé e de esperança as famílias enlutadas”. E que os padres, nas missas celebradas este domingo, lembrassem os cinco militares.

Na manhã de domingo, Marcelo Rebelo de Sousa declarara à Lusa que iria “apresentar às famílias e às comunidades o pesar do povo português”. Salientara que o seu trabalho de “de abnegação e sacríficos por todos”. O Presidente da República já se tinha deslocado a Lamego, mas ainda não tinha falado com os familiares. “Fui muito rápido na ida ao ponto de comando porque estavam em curso operações e eu não queria, obviamente, ter qualquer intervenção aí, as famílias ainda não tinham chegado e tinham situações muito diferentes, havia umas que ainda tinham muita esperança e ouras já não tinham esperança”, esclareceu na mesma ocasião.

Pelo menos o chefe de Estado deverá participar no funeral de amanhã, que se realizará pelas 16h em Castro Daire. O primeiro-ministro também.

As buscas no Douro foram retomadas na manhã deste sábado. Os mergulhadores foram investidos da missão de encontrar o rotor de cauda do helicóptero e o computador de navegação, duas peças relevantes para o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários descobrir o que provocou o acidente.

Entretanto, em comunicado citado pela Lusa, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) informou que “concluiu o essencial da fase de trabalhos de campo”. Procedeu à “recolha de evidências no local do acidente, nomeadamente entrevistas ao piloto [único sobrevivente] e a testemunhas, bem como do essencial dos destroços da aeronave, os quais estão em trânsito para o hangar de investigação do GPIAAF no aeródromo de Viseu".