Assis, Santana Lopes, Portas e Monteiro na 10.ª edição da Escola de Quadros do CDS-PP

A Escola de Quadros do CDS-PP vai contar com intervenções do eurodeputado do PS Francisco Assis, do ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, da ministra do Ambiente e dos ex-líderes centristas Paulo Portas e Manuel Monteiro.

A 10.ª edição da Escola de Quadros, organizada pela Juventude Popular (JP), estrutura que representa os jovens do CDS-PP, vai decorrer entre os dias 4 e 8 de Setembro, num hotel em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Na abertura, na quarta-feira, será divulgada uma mensagem em vídeo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à semelhança do que aconteceu no ano passado.

De acordo com o programa divulgado à Lusa, no dia seguinte de manhã decorrem dois workshops, um sobre discursos políticos, com o ex-presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD Paulo Colaço e outro sobre artigos de opinião, com Pedro Gomes Sanches.

A ministra do Ambiente e Energia do Governo PSD/CDS-PP, Maria da Graça Carvalho, também falará aos jovens da Escola de Quadros sobre "O caminho português para a sustentabilidade".

Ainda na quinta-feira, está prevista, ao início da tarde, a intervenção do antigo líder do CDS-PP Manuel Monteiro, sobre as "Reformas do sistema político e o papel do chefe de Estado".

Ao jantar, os jovens poderão ouvir o também ex-presidente do partido Paulo Portas que falará (por videoconferência) sobre como "Preparar as novas gerações para o mundo que aí vem".

Na sexta-feira, a eurodeputada do CDS-PP, Ana Miguel Pedro, e a ex-líder parlamentar Cecília Meireles falarão sobre "Portugal competitivo no quadro europeu" e depois Luís Almeida Sampaio, Martim Borges de Freitas, João Pinho de Almeida e Ana Margarida Gonçalves terão um painel com o tema "Cinco décadas completamente soltos e livres: perspectivas geracionais".

Os oradores do jantar de sexta-feira serão o eurodeputado do PS e ex-presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, e o antigo ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Luís Pedro Mota Soares, num painel com o tema "Justiça Social: Não deixar ninguém para trás".

No sábado, os jovens poderão assistir a intervenções da directora editorial do Sapo, Joana Petiz, e do ex-jornalista do PÚBLICO Henrique Pinto de Mesquita sobre "O papel dos media".

No mesmo dia, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, falará sobre os "Novos desafios à segurança e protecção" e ao jantar o ex-primeiro-ministro e actual presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, terá uma intervenção sobre "Desafios para Portugal".

Os jovens terão ainda workshops sobre gestão de crises, literacia financeira, comunicação autárquica, planeamento e gestão de equipas e no domingo está previsto o habitual debate.

No domingo, o encerramento desta iniciativa de formação ficará a cargo do presidente da JP, Francisco Camacho.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente salientou que a 10.ª edição da Escola de Quadros acontece "numa altura importante e particular do partido, que celebra 50 anos e regressou ao parlamento e à governação".

"Estas 10 edições foram marcadas por formação política e por uma perspectiva plural, por isso continuamos a ter personalidades da nossa área política, da sociedade civil e também de quadrantes que não estão necessariamente ligados ao centro-direita e à direita", afirmou.

Francisco Camacho indicou que estão inscritos nesta edição da Escola de Quadros 80 jovens, com uma média de idades de 22 anos.