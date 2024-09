Os falsos lesados do BES – dois fundos abutres com tribunal VIP

Dois fundos internacionais compraram dívida do BES já após o colapso do banco e usam offshores para ter acesso privilegiado, e injusto, a uma justiça paralela.

Em Novembro de 2022, Portugal viu-se, pela primeira vez, alvo de um processo de arbitragem internacional investidor-Estado. Dois fundos norte-americanos, através das suas subsidiárias nas ilhas Maurícias, exigiam compensação do Estado português por prejuízos resultantes do processo de resolução do BES. Este caso decorre à margem dos tribunais nacionais, através de um mecanismo ainda pouco conhecido em Portugal: o ISDS [acrónimo inglês do sistema de resolução de litígios investidor-Estado].