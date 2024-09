O 25 de Abril não passou por aqui – O Núcleo Museológico das Caldas da Rainha

O núcleo conta com o Atelier-Museu António Duarte, Atelier-Museu João Fragoso, Museu Barata Feyo e Museu Leopoldo de Almeida – quatro homens brancos da escultura do regime.

Os museus foram, na sua origem, instituições criadas para a conservação, o estudo e a disseminação de objetos, ideias e narrativas. E assim têm sobrevivido até aos dias de hoje. Os artefactos colecionados para contar essas histórias respondem a uma importância atribuída pelas condições históricas e culturais da época em que são adquiridos. As razões que presidem à sua aquisição variam, e quer sejam estéticas, políticas, sociais ou patrimoniais, uma coisa é certa, nunca são intemporais. Aos objetos atribuímos valor segundo as condições historicamente situadas do seu tempo. O valor de uma obra representativa de um regime ditatorial pode mudar dependendo do período em que esta aquisição ocorre, e do momento em que é exposta. Os museus têm a responsabilidade de acompanhar este processo oferecendo as ferramentas essenciais para a sua contextualização.