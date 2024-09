Se o PS até agora pareceu polifónico e incerto no que pretendia fazer, ontem foi claro e traçou as suas linhas vermelhas

Se no seu discurso de rentrée, no Pontal, Luís Montenegro optou por não ter nem uma palavra sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2025, Pedro Nuno Santos fez o oposto. Em Tomar, a peça central do seu discurso de rentrée foram as condições do PS para viabilizar o documento.