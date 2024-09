Rússia diz que drones ucranianos atingiram refinaria e centrais eléctricas

De acordo com as informações iniciais, não se registaram feridos. A Rússia raramente divulga a extensão total dos danos infligidos pelos ataques aéreos da Ucrânia.

A Ucrânia lançou vários ataques com drones contra centrais eléctricas e uma refinaria perto de Moscovo, na Rússia, provocando incêndios. Mais de 150 drones foram destruídos noutras partes do país, informaram as autoridades russas este domingo, 1 de Setembro.

Os destroços dos drones provocaram incêndios na refinaria de petróleo de Moscovo e na central eléctrica de Konakovo, na região vizinha de Tver, um dos maiores produtores de energia da Rússia central, informaram as autoridades e os meios de comunicação social.

O Ministério da Defesa russo afirmou, através do Telegram, que as suas unidades de defesa aérea tinham destruído 158 drones lançados pela Ucrânia durante a noite, incluindo nove sobre Moscovo e a região circundante.

O Presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, disse que vários drones atingiram a refinaria de Moscovo e causaram um incêndio numa “sala técnica separada” da fábrica. A agência noticiosa russa TASS citou mais tarde os serviços de emergência dizendo que o incêndio tinha sido contido.

A Reuters não conseguiu verificar os relatos de forma independente. A Ucrânia ainda não se pronunciou.

As restrições temporárias impostas nos aeroportos Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky de Moscovo durante a noite foram levantadas este domingo de manhã, informou a agência de vigilância de aviação Rosaviatsia.

A guerra de dois anos e meio encontra-se num momento crítico, com a Rússia a avançar com uma ofensiva no leste da Ucrânia e a tentar expulsar as forças ucranianas que romperam a sua fronteira ocidental num ataque surpresa a 6 de Agosto.

Na semana passada, a Rússia bombardeou a Ucrânia, atingindo instalações de energia em todo o país.

A Ucrânia, com a indústria nacional de drones a crescer rapidamente, tem vindo a intensificar os ataques às infra-estruturas energéticas, militares e de transportes russas. Mas está a pressionar os Estados Unidos para obter autorização para utilizar armas com mais potência fornecidas pelo Ocidente para infligir maiores danos em território russo e prejudicar a capacidade de Moscovo para continuar os seus ataques à Ucrânia, que invadiu em Fevereiro de 2022.

Os altos funcionários do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estiveram em Washington na semana passada, para apelar aos Estados Unidos para o que Zelensky chamou “capacidades para proteger verdadeira e totalmente” o país.

Fortes explosões perto de uma central eléctrica

A refinaria atingida no sudeste da capital russa é propriedade da Gazprom Neft, o braço petrolífero do gigante russo do gás Gazprom. A Gazprom Neft não quis prestar declarações.

O canal de notícias Baza, no Telegram, que é próximo dos serviços de segurança russos, disse que foram ouvidas fortes explosões perto da central eléctrica de Konakovo, na região de Tver. O governador de Tver, Igor Rudenya, disse que houve um incêndio na cidade de Konakovo, mas que o fornecimento de electricidade e gás não foi interrompido. Não disse o que estava a arder.

A Ucrânia também tentou atacar a central eléctrica de Kashira, na região de Moscovo, com três drones, disse Mikhail Shuvalov, governador do distrito do qual a cidade de Kashira faz parte, no Telegram. Não houve incêndio, danos ou vítimas resultantes do ataque, disse Shuvalov.

“A electricidade está a ser fornecida sem problemas”, postou Shuvalov.

O ministério da defesa disse que 46 drones foram destruídos na região fronteiriça de Kursk, 34 em Bryansk, 28 em Voronezh e 14 nas regiões de Belgorod. Vários outros foram abatidos sobre Kaluga, Lipetsk, Ryazan e uma série de outras regiões russas, disse o ministério.

