Austrália desafia a China com nova unidade policial regional para o Pacífico Sul

“Uma vitória estratégica da Austrália nas ilhas do Pacífico.” É desta forma que a emissora pública australiana ABC News descreve o apoio oferecido na passada quarta-feira por vários Estados-membros do Fórum das Ilhas do Pacífico à iniciativa proposta e financiada pelo Governo de Anthony Albanese, para a criação de uma unidade internacional de policiamento com capacidade para se movimentar e actuar na vasta região do Pacífico Sul.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt