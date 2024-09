AfD consegue primeiro lugar na Turíngia, segundo na Saxónia

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha conseguiu, pela primeira vez, ser o mais votado num estado federado, na Turíngia, segundo uma sondagem à boca das urnas, com 30%, e a União Democrata-Cristã (CDU) em segundo com 24,% por cento. Na Saxónia, terá obtido também 30%, mas a CDU 31%, uma diferença ainda muito próxima e que poderá mudar ao longo da noite eleitoral.

A Turíngia e a Saxónia são os estados federados em que a AfD é mais extremista, e são também os estados em que o partido tem mais força eleitoral.

Na Turíngia, os 30 lugares projectados na televisão pública ARD pelo instituto Infratest dimap para a AfD no parlamento estadual poderão dar-lhe poder de bloqueio. Os outros partidos que terão obtido representação parlamentar são ainda a Aliança Sahra Wagenknecht (esquerda anti-imigração e contra apoio à Ucrânia), com 16%, Die Linke (A Esquerda) com 12,5% e o Partido Social-Democrata (SPD) com 7%. Os dois partidos que formam com o SPD a coligação no Governo nacional, os Verdes e o Partido Liberal-Democrata (FDP), não conseguiram representação parlamentar.

Não há uma maioria possível que não inclua o partido de Sahra Wagenknecht (a AfD é excluída por todos os outros partidos como potencial parceira de coligação).

Já na Saxónia, as projecções do Infratest dimap davam a CDU em primeiro lugar com 31,5%, a AfD logo de seguida com 30, a Aliança Sahra Wagenknecht com 12%, o SPD com 8%, Verdes com 5,5% e Die Linke para já fora do Parlamento (o que poderá mudar se conseguir mandatos directos e não por percentagem).

Se o resultado for este, na Saxónia será possível a continuação da coligação CDU-SPD-Verdes, também chamada “coligação Quénia” pelas cores dos partidos (preto, vermelho e verde) e da bandeira do país, uma coligação que tem tido desentendimentos públicos recentemente.

A AfD surgiu em 2013 como um partido “de economistas” contra os empréstimos aos países do euro em dificuldades mas adoptou, dois anos depois, uma postura anti-imigração que se tornou a sua característica principal, além de uma relativização da II Guerra Mundial e críticas ao modo como a Alemanha recorda o Holocausto.

Tem vindo a ser avaliada como cada vez mais extremista, com algumas das suas organizações a serem mesmo consideradas um perigo para a Constituição, ou seja, para a democracia alemã. As restantes organizações do partido que não merecem esta classificação são ainda assim consideradas “suspeitas” de serem um perigo.

O partido tem tido melhores resultados em estados da antiga República Democrática Alemã (RDA).