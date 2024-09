Passe ferroviário a 20 euros: muitas borlas para tão pouca oferta?

Luís Montenegro anunciou um passe ferroviário nacional para todos os comboios - com excepção do Alfa Pendular - por um preço mensal de 20 euros.

A reentre política do PSD ficou marcada por uma novidade ferroviária: na Festa do Pontal, Luís Montenegro anunciou um passe ferroviário nacional para todos os comboios - com excepção do Alfa Pendular - por um preço mensal de 20 euros. É uma boa medida ou poderá pôr em causa a sustentabilidade e eficiência da CP? Neste episódio são também temas a intermodalidade entre estações rodoviárias e ferroviárias, a acessibilidade aos estádios de futebol e o alegado conflito de interesses de um antigo assessor do grupo Barraqueiro que agora trabalha para o Governo.

