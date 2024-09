Vitória SC junta-se ao grupo dos segundos com golo aos 90+1’

O Vitória SC confirmou neste domingo o excelente arranque de época ao ganhar, em casa, ao Famalicão, na 4.ª jornada da Liga. O triunfo, obtido já em tempo de compensação, permite aos vimaranenses juntarem-se ao grupo de segundos classificados na Liga portuguesa de futebol 2024-25.

Os famalicenses chegaram ao Estádio D. Afonso Henriques sem perderem pontos na prova, mas viram Kaio César inaugurar o marcador logo aos 8'. Ainda assim, não demoraram a responder e, aos 17', por Sorriso (que marcou pela terceira vez na época), igualaram o encontro.

A igualdade foi perdurando até aos minutos finais e quando parecia que o Vitória SC iria perder pontos pela segunda jornada consecutiva (depois do desaire com o AVS, entre os compromissos para a Liga Conferência), Tomás Händel, aos 90+1', fez o golo que valeu os três pontos aos anfitriões.

Com este triunfo, o Vitória SC alcança o grupo dos segundos classificados, juntamente com FC Porto, Famalicão e Santa Clara, todos com nove pontos, a três do líder da prova, o Sporting.