Sporting batido pelo Barcelona na Supertaça Ibérica de andebol

O FC Porto conseguiu a terceira posição no jogo de atribuição do lugar mais baixo do pódio.

O Barcelona conquistou neste domingo a Supertaça Ibérica de andebol, pela terceira vez em três edições, ao vencer o Sporting, por 37-33, numa partida em que "puxou" dos galões de campeão europeu.

A formação catalã, do pivô internacional português Luís Frade, autor de três golos, liderou desde o início do encontro e cedo chegou a uma vantagem de oito golos, aos 15-7, que lhe permitiu atingir o intervalo a vencer por nove (23-14).

Com os irmãos Costa em destaque na concretização, Francisco com seis golos e Martim com cinco, os "leões" só conseguiram encurtar a diferença nos cinco minutos finais do encontro, em que marcaram cinco e o Barça apenas dois, para terminar a quatro (37-33).

O campeão nacional Sporting, que marcou presença pela primeira vez na final do troféu, deixa Torrelavega com a medalha de prata, enquanto o Barcelona volta a ocupar o lugar mais alto do pódio, após o triunfo nas duas primeiras edições frente ao FC Porto.

No jogo de atribuição do terceiro lugar, o FC Porto venceu por 30-27 o anfitrião BM Torrelavega e conquistou a terceira medalha em três edições da competição, depois de duas pratas nas anteriores, após finais perdidas para o Barcelona.

Os "dragões" garantiram a ultima posição do pódio e deixaram os estreantes do BM Torrelavega, finalistas vencidos da Taça do Rei, fora das medalhas numa edição especial, que decorreu em casa dos espanhóis comandados por Dani Gordo.

O FC Porto actuou em crescendo e, após anular a vantagem inicial dos espanhóis, que chegaram a estar a vencer por três golos (7-4), empatou aos 12-12 e - mesmo privado de Victor Iturriza, excluído aos 14 minutos -, chegou ao intervalo a vencer por 14-12.

Na segunda parte, os espanhóis empataram a 17-17, mas os "dragões" voltaram a descolar para uma margem de três, aos 20-17, que geriram e aumentaram para cinco (24-19), permitindo vencer o jogo aos 30-27, com Ricardo Brandão, com oito golos, a ser o jogador MVP.