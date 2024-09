Kaboré a chegar ao Benfica, Marcos Leonardo a sair

O Sporting também deverá anunciar nas próximas horas uma movimentação no mercado, com a chegada de Conrad Harder, avançado dinamarquês.

Já era um negócio dado como certo há alguns dias, mas agora é oficial: Issa Kaboré é o novo lateral-direito do Benfica. O clube confirmou neste domingo a contratação do jogador do Burquina Faso, que chega por empréstimo do Manchester City.

O jogador de 23 anos nunca actuou pela equipa inglesa, tendo andado a rodar por quatro empréstimos: Mechelen, Troyes, Marselha e Luton.

Com muita propensão ofensiva, o jogador chega para ser uma alternativa a Alex Bah, dinamarquês cuja condição física não tem sido constante.

Para já, não há indicação de que o Benfica tenha ficado com opção de compra no final da temporada.

Leonardo por 40 milhões

Em sentido contrário, o avançado Marcos Leonardo deverá estar de saída. O negócio entre o Benfica e o Al Hilal não é oficial, mas o jogador já viajou para Paris, onde realizará exames médicos.

Correndo tudo dentro da normalidade, deverá viajar depois para a Arábia Saudita e ser anunciado em breve como reforço da equipa treinada por Jorge Jesus.

A imprensa desportiva estima que a transferência deverá render ao Benfica 40 milhões de euros, valor bem acima dos 18 que o clube português pagou ao Santos, em Janeiro.

Oito golos e 24 jogos depois, o avançado de 21 anos rendeu 22 milhões de euros ao Benfica, entre contabilização directa de compra e venda do passe.

Harder no Sporting por 19 milhões

No Sporting, o dinamarquês Conrad Harder também deverá ser reforço. O avançado de 19 anos vai custar ao Sporting 19 milhões de euros e vai ser a alternativa a Gyokeres, depois da saída de Paulinho para o México.

O jogador chega do Nordsjaelland depois de sete golos em 32 jogos na última temporada. No arranque de 2024/25 leva dois golos e três assistências em sete jogos.