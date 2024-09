Segunda na TV: um comboio para LIsboa, telefilmes da RTP e Yasser Arafat

O começo televisivo da semana faz-se ainda com Stars at Noon - Paixão Misteriosa, Riverdale e Não Detestes a Tua Casa com os Irmãos Scott.

CINEMA

Stars at Noon - Paixão Misteriosa

TVCine Emotion, 22h50

O ano é 1984. Trish, uma jovem jornalista, encontra-se em Manágua, a capital da Nicarágua. Sem dinheiro e com o país em convulsão devido à Revolução Sandinista, em que a população se insurge contra a ditadura do presidente Anastasio Somoza Debayle (1925-1980), ela abandona as pretensões jornalísticas e só quer regressar aos EUA. É então que conhece Daniel, um empresário inglês por quem se apaixona e que parece ser a solução por que esperava para poder escapar a tudo aquilo. Mas depressa Trish se dá conta de que ele está numa situação bastante mais perigosa do que ela própria. Vencedor do Grande Prémio no Festival de cinema de Cannes, este drama romântico de Claire Denis, baseia-se no romance homónimo publicado em 1986 por Denis Johnson (1949-2017). Com Margaret Qualley, Joe Alwyn, Benny Safdie, Danny Ramirez e John C. Reilly.

Comboio Nocturno Para Lisboa

RTP2, 22h55

Numa tarde chuvosa, uma mulher vestida com um casaco vermelho prepara-se para se atirar para a morte da ponte de Kirchenfeld, em Berna, Suíça. Raimund Gregorius, um professor de latim, grego e hebraico, convence-a a não o fazer. Subitamente, a mulher desaparece, deixando o casaco atrás de si. Tudo o que ele sabe é que ela é portuguesa. Mas, no bolso da veste esquecida, encontra um livro de um autor português, Amadeu do Prado, médico, poeta e resistente durante o salazarismo, e um bilhete de comboio para Lisboa com data desse mesmo dia. E é então que aquele professor antiquado toma uma decisão inusitada: mete-se no comboio e viaja para Lisboa, a cidade que será o lugar de todas as revelações. Realizado por Bille August, o filme adapta o best-seller homónimo escrito em 2004 pelo suíço Peter Bieri, sob o pseudónimo Pascal Mercier. No elenco encontramos Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack Huston, Christopher Lee, Bruno Ganz, Charlotte Rampling, Nicolau Breyner, Beatriz Batarda, Marco D’Almeida, Joaquim Leitão, Adriano Luz, José Wallenstein ou Tom Courtenay.

SÉRIES

Riverdale

Panda Biggs, 19h55

Criados em 1942, a banda desenhada Archie Comics giram à volta do adolescente Archie Andrews, que vive na pequena cidade de Riverdale e lidera a banda The Archies, que no final dos anos 1960 saiu do papel para ter um êxito da vida real com Sugar Sugar. Em 2017, Roberto Aguirre-Sacasa criou esta série baseada nas personagens das histórias aos quadradinhos, numa versão mais arenosa e sombria destas personagens como Archie (KJ Apa), Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes) ou Jughead Jones (Cole Sprouse).

O Chefe do Meu Pai Era um Democrata e Ninguém Sabia

RTP1, 21h01

Estreia. Uma nova série de telefilmes da RTP, seis no total, começa agora todas as segundas depois do Telejornal. São médias metragens. A primeira, realizada por Mónica Santos, com João Jesus, Melissa Matos, Carolina Cunha e Costa, Sérgio Praia, adapta um texto humorístico de Luís de Sttau Monteiro publicado no Diário de Lisboa em 1974 que acompanha a transição do 25 de Abril e pessoas que fingiam ter sido sempre pró-democracia. Mais à frente, Ricardo Pugschitz de Oliveira adapta Miguel Simal, Pocas Pascoal atira-se a Vergílio Ferreira, Filipe Henriques pega em Lídia Jorge, Cláudia Clemente vai buscar Patrícia Maia Noronha e João Roque parte de Camilo Castelo Branco.

DOCUMENTÁRIO

O Verdadeiro Arafat

RTP3, 20h

Este documentário assinado por Fabrice Gardel no ano passado olha para a história de Yasser Arafat (1929-2004), o líder palestiniano da ANP (Autoridade Nacional Palestiniana) que assinou, com o primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin e o presidente americano Bill Clinton os Acordos de Oslo em Setembro de 1993, como uma história de espiões.

REALITY SHOW

Não Detestes a Tua Casa com os Irmãos Scott

Casa e Cozinha, 22h15

Estreia. Drew e Jonathan Scott, os irmãos canadianos conhecidos como Property Brothers, são os anfitriões desta série em que andam por casas cujos donos estão fartos de problemas aparentemente impossíveis de resolver, liderando remodelações e mudando-lhes o espaço em que vivem - e a própria vida.