Quando a entrevista se calou...

Uma carta aberta assinada por 50 jornalistas, escrita no Festival de Veneza, chegou às redacções da imprensa especializada, Variety, Screen Daily ou Deadline. Dirige-se aos directores dos festivais e aos que definem o lançamento das produções americanas. Criticam uma "política" que, segundo eles, se tem disseminado pelos festivais de cinema, e que se mostrou de novo no Lido: os mais importantes títulos exibidos em estreia mundial têm prescindido do chamado press junket como forma de promoção e no festival italiano o número de casos foi "sem precedente".

