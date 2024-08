Dificuldade ou desinformação para abrir uma empresa em Portugal

Ninguém deve sair do Brasil sem informações fidedignas para abrir uma empresa em Portugal. É preciso pesquisar e, sobretudo, entender o funcionamento da legislação local para cada negócio.

Abrir uma empresa nem sempre é fácil, especialmente num país que não é o seu de origem. A pessoa interessada acaba por esbarrar em situações não previstas, como é o caso de uma empreendedora brasileira que foi registrar uma firma em Portugal e um funcionário de um posto das Finanças, onde se dá o processo, exigiu que um português assinasse por ela.

Foi um processo moroso e muito estressante, pois existiu muita desinformação até ela descobrir que em outra repartição das Finanças, de uma cidade próxima, poderia fazer o registro da empresa sem que tivesse de ser tutelada por um português. Mas, para que o processo fosse mais rápido, a empreendedora mudou-se para essa cidade.

A caminhada até essa etapa foi um desespero total. A empresária chegou ao ponto de ir ao Brasil para tentar dar entrada no processo de abertura da empresa junto a um consulado português no país. Mas, ao serem questionados, funcionários do órgão disseram que aquilo não era necessário. Que tudo poderia ser resolvido diretamente em Portugal, onde ela morava.

Nas idas e vindas para o Brasil, diante de tantos desencontros de informação, a empreendedora acabou por se desfazer do maquinário que tinha comprado para a tão sonhada empresa e, quando o processo de abertura finalmente foi aprovado, teve de investir em tudo novamente.

Hoje, a empreendedora tem seu negócio na área alimentar e diz que, não fosse uma associação brasileira em Lisboa para orientá-la em todo o procedimento, desde a formação necessária na área alimentar até na contabilidade e no uso das redes sociais, além de onde e como vender, ela já teria desistido do negócio.

Por tudo o que passou, a empresária aconselha que ninguém saia do Brasil sem informações fidedignas sobre como abrir uma empresa em Portugal. É preciso pesquisar tudo o que for possível e, sobretudo, entender o funcionamento da legislação local para cada negócio.

Para superar os percalços e ter um negócio estável, a empreendedora investiu em formação e informação, embora ainda sinta falta de um lugar para vender seus produtos com mais agilidade. O maior sonho dela é ter um espaço onde possa comercializar o que fabrica diretamente ao público.

Casos como esse explicitam o quanto é fundamental conhecer todos os passos a serem dados para a abertura de uma empresa. Conhecimento é tudo. Portanto, pesquise em sites do governo e de instituições que apoiam o empreendedor. Há informações e oportunidade para quem quer ser dono do próprio negócio.

Outra dica importante é contratar um profissional competente para ajudar no início da empresa. Empreender é um ato de persistência e coragem, mas, também, uma forma de criar tendências e superar os desafios.