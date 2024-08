António Costa: Insucesso nas negociações não será “seguramente” culpa de Pedro Nuno

Se as negociações para o Orçamento do Estado não forem bem-sucedidas, "seguramente" não será por culpa do secretário-geral do PS, afirmou António Costa. “Poucas pessoas têm tanta experiência como o Pedro Nuno Santos a negociar Orçamentos", defendeu, numa intervenção na Academia Socialista, evento que marca a rentrée do Partido Socialista e que este ano decorre, até domingo, em Tomar.

