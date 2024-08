O lugar do Presidente da República no sistema político e as eleições presidenciais

Com uma única excepção (Soares, 1986), as eleições presidenciais sem incumbente favoreceram o campo que apresentou desde o primeiro turno uma candidatura abrangente.

1. Se dúvidas houvesse sobre o estatuto do Presidente da República na II República, o exercício do cargo por Marcelo Rebelo de Sousa acabou de as dissipar. Desde a revisão constitucional de 1982, que redefiniu as prerrogativas do Presidente, emergiu uma melopeia que domina a opinião pública – mas que reputo de essencialmente falsa. Vigora a ideia de que o Presidente da República dispõe de um campo de intervenção “institucional” num sentido oposto a “político”. Daí ter havido neste milénio – sobretudo à esquerda – uma desvalorização da importância política do Presidente e da sua eleição.