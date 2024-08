Afinal, Trump garante votar contra emenda favorável ao aborto na Florida

Entre contradições, o candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que votaria contra uma emenda, na Florida, que consagraria o direito ao aborto na constituição do estado e reverteria a actual que o permite apenas até às seis semanas. As declarações do republicano surgem depois de ter aberto a possibilidade de, afinal, poder votar a favor da emenda, numa altura em que as sondagens junto do universo feminino lhe são desfavoráveis.

