O braço-de-ferro entre a justiça brasileira e o empresário Elon Musk, fundador da Tesla e dono da rede social X (anteriormente conhecida como Twitter), atingiu o clímax na noite de sexta-feira com a suspensão total do acesso à plataforma no Brasil, afectando mais de 21 milhões de utilizadores. O caso, inédito em democracias, divide juristas e expõe as tensões entre as limitações à liberdade de expressão e o poder dos gigantes tecnológicos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt