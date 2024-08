Ataque ucraniano mata cinco pessoas na Rússia. Ucrânia abate 24 drones do Kremlin

Há 46 feridos registados após o ataque ucraniano à cidade de Belgorod, na sexta-feira. A Ucrânia abateu 24 dos 52 meios aéreos lançados pela Rússia em ataques nocturnos a várias regiões do país.

Cinco pessoas morreram e 46 ficaram feridas num ataque ucraniano à cidade de Belgorod, no sudoeste da Rússia, esta sexta-feira, 30 de Agosto, informou o governador local, Vyacheslav Gladkov. 37 dos feridos, incluindo sete crianças, foram levados para o hospital. A Ucrânia abateu 24 dos 52 meios aéreos lançados pela Rússia durante os ataques nocturnos a oito regiões do país, informou a força aérea ucraniana este sábado.

Um vídeo do painel de instrumentos de um carro, publicado nas redes sociais para documentar o ataque ucraniano, mostra outro carro a explodir enquanto se deslocava na estrada. Segundos depois, vê-se uma explosão no outro lado da estrada. A Reuters não conseguiu verificar de imediato a autenticidade do vídeo.

O Comité de Investigação russo disse no seu canal do Telegram que tinha iniciado um inquérito criminal sobre o ataque em Belgorod. As autoridades russas informaram que uma mulher ficou ferida este sábado durante um bombardeamento ucraniano na cidade fronteiriça de Shebekino, na região de Belgorod.

Nos últimos meses, a Ucrânia tem efectuado ataques frequentes em Belgorod e noutras regiões fronteiriças russas. A cidade tem sido o ponto central dos ataques.

Ucrânia abate 24 drones russos

A força aérea ucraniana informou que drones russos tinham atacado várias cidades ucranianas. Dos 52, 24 terão sido abatidos. Segundo um comunicado divulgado no Telegram, dos drones que não foram abatidos, 25 drones Shahed caíram e três outros voaram em direcção à Rússia e à Bielorrússia. Não houve relatos de feridos nos ataques nem de danos de maior.

A Ucrânia recorre à guerra electrónica, bem como a grupos de caças e a defesas aéreas para repelir os frequentes ataques de drones e mísseis russos.

Os alertas aéreos soaram várias vezes durante os ataques nocturnos e muitas pessoas dirigiram-se para abrigos a meio da noite.

Segundo as autoridades, este f​oi o quarto ataque de drones esta semana na capital, Kiev, onde os alertas soaram durante cerca de quatro horas. Todos os drones que atacaram a cidade foram abatidos e não foram registados danos de maior, disseram as autoridades municipais de Kiev.

A força aérea ucraniana também abateu drones russos nas regiões de Poltava, Cherkasy, Kyrovohrad e Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, nas regiões de Chernihiv e Sumy, no norte, e na região de Mykolayiv, no sul.

As autoridades regionais de Cherkasy afirmaram que os destroços dos drones danificaram várias casas.

As forças russas também lançaram cinco mísseis durante o ataque, informou a força aérea ucraniana sem dar mais pormenores.

A Ucrânia e a Rússia afirmam que não visam deliberadamente civis na guerra que começou quando a Rússia enviou milhares de tropas para o vizinho de menor dimensão em Fevereiro de 2022. Moscovo classificou a invasão como uma “operação militar especial”.