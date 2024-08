No regresso, leve as férias para o trabalho

Passamos o ano inteiro a aspirar e a suspirar pelas férias de verão. Sonhamos com sopas e descanso, em desligar, em não pensar em nada, em acordar tarde, em dormitar ao sol, nos banhos de mar, nos dias longos, nas noites quentes, em estar com a família e com os amigos. Pensamos em tudo e mais alguma coisa, desde que cheire a férias.

No entanto, quando as férias chegam — sobretudo nos primeiros dias —, não conseguimos desligar e somos tentados a abrir o portátil para espreitar os e-mails de trabalho, com se estivéssemos em falta com alguma coisa. E não estamos.

Quando as férias terminam e temos de regressar ao trabalho, às rotinas e à vida do dia-a-dia, somos tomados pela nostalgia, por uma sensação de desconforto emocional e, às vezes, até por um aumento considerável dos níveis de stress. Há pessoas que apresentam, inclusivamente, sintomas de depressão pós-férias, tais como ansiedade generalizada, mal-estar geral, aumento da irritabilidade e dificuldade em dormir. Estes sintomas podem durar até duas semanas e afectar o desempenho no trabalho e as relações pessoais. Se os sintomas tiverem continuidade é um sinal de alerta e deve procurar ajuda profissional.

A boa notícia é que, de uma forma geral, é possível lidar com este carrossel de emoções com pequenas mudanças que vão permitir levar um pouco das férias para o trabalho e prolongar o mood de verão pelo resto do ano.

Reflita sobre os momentos que lhe inspiraram bem-estar no período de férias. Dormir sem horário? Fazer caminhadas à beira-mar? Ler um bom livro? Conversar com os amigos? Fazer refeições longas em família? Brincar com os seus filhos?

Já pensou que pode fazer tudo isto no tempo de trabalho?

Pode escolher um dia da semana para almoçar num restaurante especial, pode fazer uma caminhada ao final do dia, pode “esplanar” com os seus amigos depois do trabalho, pode passar num parque infantil com os seus filhos antes do jantar, pode convidar os seus amigos para um petisco e um copo de vinho lá em casa, pode aproveitar mais os fins de semana ou as folgas.

Para já e para si, que está a terminar as férias, deixo algumas dicas que podem tornar a transição mais fácil:

— Regresse das férias um dia antes de voltar ao trabalho.

— Planeie o seu primeiro dia e a sua primeira semana de trabalho. Uma rotina pessoal organizada vai minimizar a pressão e permitir um regresso mais tranquilo.

— Entre mais cedo no primeiro dia de trabalho para ter tempo de fazer tudo com mais calma e com menos pressão. Comece por aquelas tarefas simples como tratar dos e-mails pendentes: faça uma seleção por prioridade, responda aos e-mails de resposta breve, apague os que já não estão atualizados e vá-se inteirando de tudo sem stress. É também uma boa altura para gerir a sua to do list, priorizar e delegar.

— Não tente compensar o tempo de férias com horas extras de trabalho.

Para prevenir a desmotivação estabeleça novos objetivos, novas metodologias ou novas rotinas. Recomece o trabalho com ideias frescas e aproveite o embalo para começar já a planear as próximas férias. Lembre-se que as férias são assim como uma festa e “o melhor da festa é esperar por ela”.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990