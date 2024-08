Brutalismo: as “sentinelas de betão” da Nova Belgrado

Dominique Machabert, crítico de arquitectura francês, não se espanta que as “arquitecturas brutalistas monumentais” de Nova Belgrado, na capital da Sérvia, “comecem a ser visitadas como se estivessem num museu, com guias a acompanhar-nos, que em breve as comentarão em todas as línguas, como fazem em Machu Picchu”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt