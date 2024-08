Douro: a aguardente como solução para os excedentes e uma taxa turística em troca de vinho do Porto (III)

Porque não criar uma taxa turística no Douro, em que cada visitante que dormisse na região, pagaria, por exemplo, 10 euros, levando em troca para casa uma pequena garrafa de vinho do Porto?

Cinquenta anos depois, o Douro vai voltar a produzir o mesmo vinho do Porto que produziu no ano da Revolução de Abril: 90 mil pipas. Há quem encare este montante como um retrocesso. Não me parece. O nível de vendas de vinho do Porto (119.180 pipas em 2023), mesmo estando em queda há duas décadas, mas não de forma consecutiva, continua a ser muito bom, até em comparação com outros vinhos fortificados do mundo, como é o caso do Xerês, em Espanha.