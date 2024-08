Greve nos aeroportos pode levar a cancelamentos de voos este fim-de-semana

ANA apela aos passageiros com voos para este fim-de-semana que, “antes de se dirigirem para os aeroportos, se informem junto das respectivas companhias aéreas sobre a existência de constrangimentos”.

A greve dos trabalhadores da empresa de handling Menzies (antiga Groundforce) nos aeroportos nacionais, que começa este sábado e termina no domingo, pode levar ao cancelamento de voos, alertou a ANA - Aeroportos de Portugal. "Face a esta situação [greve], podem vir a acontecer constrangimentos na operação, com possível cancelamento de voos por parte das companhias aéreas operadas pela Menzies", disse a ANA, em comunicado.

A gestora aeroportuária apelou a "todos os passageiros que tenham voos para as datas referidas que, antes de se dirigirem para os aeroportos, se informem junto das respectivas companhias aéreas sobre a existência de constrangimentos".

Os trabalhadores da empresa de assistência em terra convocaram uma greve de dois dias, em protesto pelos salários baixos, entre outras reivindicações, segundo um pré-aviso, divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (Sttamp). No documento, o Sttamp emite um pré-aviso de greve, que abrange todos os aeroportos nacionais, "das 00h do dia 31 de Agosto de 2024 às 24h do dia 1 de Setembro de 2024".

A paralisação foi convocada contra "a existência de vencimentos base inferiores ao salário mínimo nacional", protestando ainda contra "o recurso sistemático a trabalhadores de empresas de trabalho temporário" e o "trabalho suplementar em incumprimento com os limites legais em vigor".

O sindicato refere ainda as "alterações sucessivas de horários à margem das disposições do acordo de empresa" e "a forma como decorre o programa de saídas voluntárias, sob ameaça de despedimento colectivo numa empresa em que não há pessoas para trabalhar". O Sttamp justificou também a greve com o facto de "que mais uma vez, independentemente do motivo ou da origem que fragiliza a empresa" serem sempre "os trabalhadores a pagar a factura".

A Menzies Aviation Portugal considerou, por sua vez, infundadas e injustas as alegações de salários baixos que motivam a greve. Em comunicado, a britânica Menzies Aviation, que em Junho concluiu a compra de 50,1% da Groundforce Portugal e assumiu o controlo da empresa que tem também a TAP como accionista, lamentou "profundamente que tenha sido marcada uma greve com base em razões distorcidas e infundadas" e em "alegações injustas e falsas feitas pelos promotores da greve, que não reflectem a realidade do acordo de empresa recentemente assinado".

O Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos para a greve, incluindo "para todos os voos impostos por situações críticas relativas à segurança de pessoa e bens, incluindo voos-ambulância, movimentos de emergência entendidas como situações declaradas de voo, designadamente por razões de ordem técnica ou meteorológica e outras que, pela sua natureza, torne absolutamente inadiável a assistência ao voo".

Estão também incluídos nos serviços mínimos todos os voos militares, de Estado (nacional ou estrangeiro) e ainda "todos os voos que no momento do início da greve já se encontravam em curso de acordo com o seu planeamento inicial, e cujo destino sejam aeroportos nacionais assistidos pela SPdH".

Foi decretado, ainda, que em ambos os dias, "para os Açores, deve ser assegurada uma prestação de trabalho que garanta a primeira aterragem e descolagem na rota entre o Continente e a Região e para a Madeira deve ser garantida igualmente a actividade laboral necessária à primeira aterragem e descolagem entre esta Região e o Continente, além de dever ser mantida a prestação de trabalho inerente à primeira aterragem e descolagem do voo entre as ilhas, mais especificamente, entre o Funchal e o Porto Santo".