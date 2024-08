Sp. Braga em ebulição no mercado de transferências

Em dia de clássico entre FC Porto e Sporting, e de mudança na equipa técnica no Benfica, foi o Sp. Braga quem centrou as atenções no mercado de transferências de Verão, que encerra portas na segunda-feira. Num par de horas, os minhotos apresentaram dois reforços, ambos para a frente de ataque, e ficaram muito próximos de resolver o dossier Simon Banza.

O primeiro a ser oficializado foi o jovem Ismael Gharbi, um atacante de 20 anos que fez a formação no PSG. Os parisienses e o Sp. Braga acordaram uma transferência a título definitivo, sem custos, ficando cada um dos clubes com 50% dos direitos do passe do jogador.

Internacional sub-20 por Espanha, Gharbi assina um contrato válido para as próximas cinco temporadas e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 35 milhões de euros. Na época passada, esteve cedido aos suíços do Stade-Lausanne, tendo apontado sete golos e feito seis assistências em 31 jogos.

?? “Estou muito feliz por estar aqui. É um dos melhores clubes de Portugal e um dos grandes clubes europeus”.



Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, explicou que esta foi uma oportunidade de mercado e que acredita no talento superlativo do jogador, que é um médio ofensivo habituado a pisar os mesmos terrenos do que Rafik Guitane, o segundo reforço do dia no Minho.

Pouco depois do anúncio do espanhol, chegou a confirmação do empréstimo do criativo do Estoril. O franco-argelino, que brilhou muito alto na Liga portuguesa nas duas últimas épocas, chega a Braga com uma cláusula de compra não vinculativa de cinco milhões de euros.

Guitane, um extremo que pode jogar como médio ofensivo, no corredor central, é o 13.º reforço dos bracarenses para a nova época. No outro prato da balança, o das saídas/vendas, contam-se para já 15 nomes, que podem em breve ser 16, caso se confirme a transferência de Simon Banza para a Turquia.

O avançado congolês, que fez 23 golos em 41 jogos na época passada mas tinha sido despromovido à equipa B, não contava para a equipa técnica e irá, segundo a imprensa turca, rumar ao Trabzonspor, que paga uma taxa de empréstimo e ficará com opção de compra.