Rui Costa confirma saída de Schmidt: “Não era o início de época que esperávamos”

Presidente do Benfica confirma a desvinculação do treinador, mas não revela o valor da indemnização. Novo técnico entrará em funções na próxima semana.

O presidente do Benfica, Rui Costa, confirmou neste sábado o despedimento de Roger Schmidt do cargo de treinador da equipa principal de futebol. Depois de as "águias" terem comunicado à CMVM as negociações para a rescisão contratual, o dirigente assumiu, em conferência de imprensa, a separação: "Roger Schmidt já não é treinador do Benfica".

Entre agradecimentos ao técnico alemão pelos dois títulos e pelo desenvolvimento de talentos formados no Seixal, Rui Costa assumiu: "Embora tivéssemos a ideia de prosseguir com o treinador, chegámos ao fim de quatro jornadas e entendemos que era o momento de mudar", explicou. "Não era o início de época que esperávamos".

Sem revelar qual o valor da indemnização a pagar ao treinador, que poderá ultrapassar os 20 milhões de euros - "Temos de tratar da desvinculação completa, que será tratada com o agente e com o advogado" -, o presidente das "águias" sublinhou que está agora "a olhar para o futuro".

"Quero nos próximos dias estar já a apresentar o novo treinador, que será o garante do futuro do Benfica", sublinhou, explicando que procura um técnico que tenha "o mesmo perfil enquanto sistema táctico" e que reconheça "a qualidade dos jogadores". O final da próxima semana, de resto, é apontado com o momento para o sucessor de Schmidt começar a trabalhar no Seixal.

"Não jogo totobola à segunda-feira"

Mas o que mudou em dois meses para a direcção do Benfica ter passado da absoluta confiança no projecto para puxar o tapete ao treinador? Rui Costa repisa a ideia do momento, sem se alongar. "O que mudou de Maio até agora foi acreditarmos que era o melhor para o Benfica dar este voto de confiança. Estas quatro jornadas indicaram o contrário e entendemos que este era o momento de alterar".

"Acreditámos no trabalho de Roger Schmidt e achámos que era mais fácil repetir o primeiro ano do que o segundo. Procurámos reforçar a equipa, perceber o que não tinha corrido bem no segundo ano, em busca do que foram os primeiros nove meses do treinador do Benfica. Foi assim que tomei a decisão que tomei. Não jogo totobola à segunda-feira", ilustrou.

"Foi um início de época que fugiu a todas as nossas expectativas. Temos estes cinco pontos perdidos em quatro jornadas, não temos uma exibição que nos desse a segurança do que seria o futuro e daí a mudança. Espero que a mudança venha espevitar os jogadores, que traga outra aura à equipa. Temos de dar a volta a esta situação", acrescentou.

Ainda assim, embora o Benfica se prepare para mudar de maquinista com o comboio em andamento, o dirigente diz acreditar que a época não está perdida e que ainda será possível conquistar títulos em 2024-25. E assegura que não se sente minimamente beliscado na autoridade enquanto presidente do clube: "Eu trabalho arduamente, diariamente para o bem do Benfica. Assim continuarei a fazer e, por isso, já estou a planear o futuro".