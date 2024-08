Cristina Gonçalves, a mais medalhada dos atletas portugueses presentes nos Jogos Paralímpicos, que decorrem em Paris, apurou-se neste sábado para as meias-finais do torneio de boccia, só com triunfos na prova. Isto no mesmo dia em que Beatriz Monteiro se qualificou para os quartos-de-final no badminton.

Na Arena Paris Sul, Cristina Gonçalves mostrou atributos no BC2 do boccia, ao vencer Rebeca Duarte (El Salvador), por 5-4, na partida dos quartos-de-final, somando a terceiro vitória em três partidas.

“Foi um jogo difícil, mas consegui dar a volta. Para as meias-finais é manter o foco e a concentração, temos que ir devagar. O coração está a bater forte, com confiança vamos vencer”, realçou Cristina Gonçalves, citada pelo site do Comité Paralímpico de Portugal (CPP). Ela, que volta à competição já hoje, pelas 10h55, contra a indonésia Gischa Zayana.

Um pouco antes, tinha sido Beatriz Monteiro a seguir em frente na categoria SU5 do torneio de parabadminton, graças a uma vitória por 2-0 (21-14 e 21-11) sobre a italiana Rosa de Marco, no segundo jogo do Grupo A, que durou 37 minutos.

“Prometi a um amigo que fazia este festejo, caso ganhasse, apontar para o braço esquerdo e para o músculo [diferente do músculo do braço direito], porque foi este bracito que me colocou aqui”, explicou a atleta, que igualou o resultado conseguido em Tóquio2020, então com 15 anos. “Consegui o acesso aos quartos, já tenho um objectivo alcançado. Se der para mais, vamos à luta”.

De volta ao boccia, a modalidade mais representada na jornada deste sábado, Carla Oliveira (a última da comitiva a entrar em cena) acabou por ficar à porta das meias-finais, ao ser eliminada pela chinesa Ximei Lin, em BC4, por 5-2. A atleta que representa o FC Porto terminou, assim, na sexta posição.

Grande recuperação de André Ramos

Durante a manhã, o jovem David Araújo mediu forças com o tailandês Watcharaphon Vongsa, número um do ranking mundial, no play-off de individuais BC2, e acabou derrotado por 6-1, concluindo a competição no 11.º lugar. Já André Ramos defrontou o chinês John Loung, no derradeiro encontro da fase de grupos, e fez uma recuperação estrondosa, impondo-se por 7-6 depois de ter estado a perder por 0-6, passando aos “quartos” em BC1.

Em individuais BC3, Ana Sofia Costa foi derrotada pela chinesa Yuen Kei Ho (3-2) e despediu-se da competição em Paris 2024.

Na natação, Marco Meneses entrou na água para disputar os 50 metros livres S11 e terminou as eliminatórias no nono lugar, com 27,18 segundos, a 20 centésimos do acesso à final. Já no ciclismo de pista, Telmo Pinão disputou os 1000 metros contrarrelógio C1-C3 e fechou a prova com o recorde nacional de 1m20,586s, que lhe valeu o 14.º lugar.