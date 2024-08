Miguel Oliveira em quinto na estreia de Márquez em sprints

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi neste sábado quinto classificado na corrida sprint do Grande Prémio de Aragão, 12.ª ronda da temporada, numa prova ganha pelo espanhol Marc Márquez (Ducati).

Oliveira, que largou da oitava posição da grelha, cortou a meta a 11,749 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martín (Ducati) em segundo, a 2,961 segundos, e Pedro Acosta (GasGas) em terceiro, a 6,694.

Esta foi a primeira vitória de Márquez em corridas sprint, uma inovação no Mundial de MotoGP introduzida na temporada passada.

Já a segunda posição de Jorge Martín permitiu ao piloto madrileno ascender ao comando do campeonato, por troca com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que não foi além do nono lugar.

Márquez dominou as 11 voltas de fio a pavio, arrancando melhor do que toda a gente, a partir da pole position. Desde a lesão sofrida em 2020, na segunda prova dessa temporada, que Márquez não exercia um domínio tão avassalador num Grande Prémio e foi o mais rápido nos treinos livres e na qualificação desta manhã.

No arranque, saiu na frente do pelotão, ganhando vantagem a cada volta que passava.

"Ainda tentei ir com ele mas foi impossível. Espero conseguir melhorar amanhã [domingo] para poder discutir a vitória na corrida principal", disse Jorge Martín, no final.

Já Marc Márquez mostrou-se aliviado com esta primeira vitória: "Sabe muito bem vencer diante deste público. No início estava muito tenso, mas depois comecei a soltar-me. É um resultado muito importante, a primeira vitória em corridas sprint".

Miguel Oliveira também arrancou bem, posicionando-se em quinto. Ainda se viu ultrapassado por Bagnaia na primeira volta, mas viria a recuperar a partir da quinta, não mais perdendo a posição.

Com estes resultados, Martín, que partiu para esta ronda com cinco pontos de atraso, é o novo comandante, com 279 pontos, mais três do que Bagnaia, que baixou a segundo.

Já o piloto português manteve o 13.º lugar, agora com 60 pontos.

No domingo, disputa-se a corrida principal do GP de Aragão.