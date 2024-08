Lando Norris conquista segunda pole consecutiva no GP de Itália

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) conquistou neste domingo a segunda pole position consecutiva, ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, 16.ª ronda da temporada.

Norris fez a melhor volta em 1m19,327s, deixando na segunda posição o companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri (McLaren), a 0,109 segundos, com o britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, a 0,113.

O tricampeão e líder do campeonato, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), não foi além da sétima posição da grelha.

Verstappen, que lidera o Mundial com 70 pontos de avanço para Norris, ficou atrás dos dois Ferrari, de Charles Leclerc e Carlos Sainz, e do britânico Lewis Hamilton, no segundo Mercedes.

O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) foi o oitavo, atrás do seu companheiro de equipa. Já nem o talento de Verstappen disfarça as debilidades do Red Bull, sentidas desde a saída do projetista Adrian Newey.

O argentino Franco Colapinto (Williams) fez a sua estreia no campeonato, garantindo a 18.ª posição da grelha, à frente dos dois Kuick Sauber, de Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

Colapinto substitui o norte-americano Logan Sargeant, despedido devido aos maus resultados.

No domingo, disputa-se a corrida, no circuito de Monza.