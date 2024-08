A etapa da Vuelta era para Wout van Aert, mas ficou para Groves

Para a etapa 14 da Vuelta foi desenhado um percurso com uma subida antes de descida para a meta em terreno plano. Bem endurecida, essa escalada deixaria os sprinters para trás – ou, no mínimo, sem força nem para respirarem, quanto mais para sprintarem. No fundo, a etapa tinha o nome de Wout van Aert. Certo? Errado.

O terreno não foi preparado convenientemente e o belga não pôde sprintar sozinho, como seria suposto. Com Kaden Groves a aguentar-se na subida, houve um verdadeiro sprint entre bons velocistas e foi Groves a vencer na chegada a Villablino. O belga ficou em segundo e Corbin Strong fechou o pódio da etapa.

Como noutras etapas da Vuelta – menos do que noutras corridas, sim, mas mais do que seria desejável –, houve pouco para contar durante largos quilómetros. E com o problema adicional de esta ter sido a mais longa desta edição.

No início do dia houve quatro tentativas de fuga, sem sucesso, e um grupo de seis acabou por saber fazer a coisa bem feita. E tinha alguns nomes interessantes como Narvaez, Campanaerts e Del Toro.

Sabendo disso, a Visma nunca deu muita corda aos aventureiros. Manteve-os quase sempre na casa dos dois minutos, distância fácil de anular. Affini e Gesink trabalharam primeiro, depois foi chamado Uijtdebroeks – sabe a pouco vê-lo fazer este tipo de labor – e, por fim, Kruijswijk.

A ideia era simples: anularem a fuga quando fosse conveniente, endurecerem a corrida na subida final e encararem os últimos quilómetros de descida e terreno plano para “rebocarem” Wout van Aert até à meta. Em condições normais, dificilmente o belga não seria o melhor velocista entre os que restariam no pelotão depois de a subida ser feita com bom ritmo. Mas não foram condições normais.

A subida de 24 quilómetros a 4,1% de inclinação média não era uma subida brutal? Não. Mas a subida era longa o suficiente para poder “partir motores” no pelotão caso a corrida fosse endurecida no grupo. Mas não foi.

Grande parte dos sprinters, como Groves ou Bittner, conseguiram sobreviver à subida e isso tirou algum nexo ao trabalho da Visma. Tentaram, mas não conseguiram. Mas também mais ninguém tentou.

Para este domingo está desenhada mais uma etapa montanhosa, mas bastante mais dura. É uma subida de terceira categoria, três de primeira e uma de categoria especial, com final em alto. Vai, por certo, haver duelo entre os principais favoritos ao triunfo na Vuelta. Na segunda-feira é dia de folga.