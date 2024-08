Mais um clássico em construção, agora para decidir liderança da Liga

Em menos de um mês, Sporting e FC Porto vão medir forças pela segunda vez na época 2024-25, novamente num embate entre candidatos em construção. O mercado de transferências de Verão encerra na segunda-feira e, até lá, haverá os acertos finais nos plantéis para levar a cabo. A diferença deste clássico face ao da Supertaça é que não vale um troféu, mas a liderança do campeonato.

À 4.ª jornada da Liga, o primeiro jogo grande da prova. As duas equipas atravessam um bom momento, por razões diferentes querem mostrar evolução face ao encontro do dia 2 de Agosto (o FC Porto conseguiu uma reviravolta época e ganhou a Supertaça, por 3-4) e pretendem aproveitar a oportunidade para cavar uma diferença de três pontos para um dos rivais na luta pelo título. O Estádio de Alvalade terá lotação esgotada (20h30, SportTV), como seria de esperar, e a expectativa é grande, de parte a parte.

O Sporting chega a este clássico com 14 golos marcados em três jornadas, sendo que as duas últimas goleadas foram obtidas fora de portas, e vai encontrar um FC Porto com metade da produção ofensiva mas ainda sem golos sofridos. Ambos têm cumprido a missão com distinção, sendo que os “dragões” parecem a equipa que mais terá a ganhar com o reforço (tardio) do plantel.

Essa é, de resto, uma das dúvidas que se levantam para hoje. Até que ponto nomes como o do recém-chegado Fábio Vieira estarão prontos a ajudar no imediato — e o mesmo poderia dizer-se do lado contrário relativamente a Maxi Araújo. Quanto tempo demorarão a entrar nas escolhas dos treinadores?

“Se estão preparados para amanhã? Alguns estarão, veremos em que moldes, se a tempo inteiro ou num curto espaço de tempo, depende o que o jogo pedir”, comentou Vítor Bruno, treinador do FC Porto, que nos últimos dias passou a contar também com Samu Omorodion e Deniz Gul — e Nehuén Pérez foi ontem também anunciado.

Jogue quem jogar, uma coisa é inegociável para o técnico dos “dragões”. “Teremos de ser sempre fiéis àquilo que somos e estar preparados para encharcar o equipamento de suor. Queremos ir a Alvalade para os três pontos, a equipa está segura, sólida e confiante. E, obviamente, desconfiada, porque sabe que vai encontrar um adversário forte”.

Com maior estabilidade na construção do plantel, o Sporting tem feito da continuidade de Viktor Gyökeres — e não só — uma prioridade e o sueco será, naturalmente, uma das apostas para hoje. “Se calhar é mais importante ficar do que estar a gastar o dinheiro do Viktor em dois jogadores. Foi feito um esforço para ficarem jogadores importantes como o Morten [Hjulmand], o Ousmane [Diomande], o [Gonçalo] Inácio ou Pote”, elencou Ruben Amorim, treinador que desvaloriza a possibilidade de o clube não conseguir mais um reforço para a frente de ataque.

E se este lote de jogadores terá, à partida, lugar garantido no “onze” — Hjulmand deverá recuperar a titularidade na vaga de Daniel Bragança —, resta saber se Nuno Santos, que tem começado no banco, será desta feita aposta inicial. Garantido, apenas, é que está convocado.