Champions: Sporting arranca em casa com Lille, Benfica estreia-se na Sérvia

O Sporting vai iniciar a Liga dos Campeões de futebol diante dos franceses do Lille, em casa, a 17 de Setembro, enquanto o Benfica estrear-se-á na Sérvia, frente ao Estrela Vermelha, dois dias depois, anunciou neste sábado a UEFA.

De acordo com o calendário da fase de Liga disponibilizado pelo organismo, os campeões nacionais começam a nova edição da Champions numa terça-feira, às 20h. De resto, todas as partidas que o Sporting vai disputar na competição até ao final de 2024 serão à terça-feira.

Após a recepção ao Lille, seguem-se as visitas aos neerlandeses do PSV Eindhoven e aos austríacos do Sturm Graz, nos dias 1 e 22 de Outubro, respectivamente.

Na quarta e quinta jornadas, os "leões" terão pela frente os dois adversários previsivelmente mais fortes no seu caminho, ambos no Estádio José Alvalade: Manchester City, a 5 de Novembro, e Arsenal, no dia 26.

As visitas ao Club Brugge, a 10 de Dezembro, e ao RB Leipzig, a 22 de Janeiro de 2025, antecedem o derradeiro encontro na "Champions", diante do Bolonha, a 29 de Janeiro, em Itália. Estes dois últimos duelos, com alemães e transalpinos, serão os únicos em que o Sporting jogará à quarta-feira.

"Águias" encerram em Turim a fase da Liga

Já o Benfica entrará no novo formato da principal competição europeia de clubes a 19 de Setembro, uma quinta-feira -- dia que, até este ano, estava reservado apenas para jogos da Liga Europa e Liga Conferência -, às 17h45, no reduto do Estrela Vermelha, em Belgrado.

A partir da segunda jornada, todas as partidas dos "encarnados" em 2024 serão realizadas à quarta-feira, a começar pela recepção ao Atlético de Madrid, a 2 de Outubro, e ao Feyenoord, a 23 do mesmo mês.

A visita a Munique, para defrontar o Bayern, na quarta jornada, está agendada para 6 de Novembro, seguindo-se o encontro no Mónaco, a 27 de Novembro, enquanto o último encontro no presente ano civil será com o Bolonha, no Estádio da Luz, a 11 de Dezembro.

Em Janeiro, o Benfica terá pela frente o FC Barcelona, em casa, no dia 21, uma terça-feira, e termina a fase regular da "Champions" em Turim, perante a Juventus, a 29 de Janeiro, uma quarta-feira.