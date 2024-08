Benfica confirma negociações para rescindir contrato com Roger Schmidt

“Encarnados” enviaram comunicado à CMVM a dar conta das movimentações, depois do empate com o Moreirense, na sexta-feira.

O Benfica enviou neste sábado um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a informar que está em negociações com Roger Schmidt para a rescisão do contrato com o treinador alemão.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que iniciou negociações com o treinador Roger Schmidt para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos", pode ler-se no documento.

Schmidt tem contrato com as "águias" até Junho de 2026, mas a crise de resultados e as exibições muito pobres que a equipa tem rubricado na presente temporada só contribuíram para agudizar um clima de insatisfação que já vem da época passada.

A direcção do Benfica e a administração da SAD tinham uma reunião já agendada para este sábado, para debater as contas do grupo, mas o empate como Moreirense (1-1) trouxe o assunto da continuidade da actual equipa técnica para cima da mesa.

De resto, já foi marcada pelo presidente do clube, Rui Costa, uma conferência de imprensa no Seixal, para as 18h30, muito provavelmente para dar conta do desfecho deste processo.