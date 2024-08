O FC Porto teve uma aula anti-Sporting, mas Otávio faltou

Bloquear a largura “leonina” com uma defesa mais larga, tapar a saída a três do Sporting sem queimar os alas e sobrepovoar as zonas entre linhas. No fundo, tirar Quenda, Catamo, Trincão e Pote do jogo. Este era o plano do FC Porto para o clássico deste sábado, ganho pelo Sporting por 2-0.

Os portistas pareceram ter uma boa aula, já que o plano foi mais bloquear o adversário do que fazer por jogar, mas Otávio teve falta a essa aula.

Aos 69 minutos, o central parecia nunca ter visto Gyökeres jogar e apostou no desarme e não na contenção - algo que António Silva já teve oportunidade de “ensinar” a Otamendi na época passada e que poderia servir de “jurisprudência” para os demais. E foi esse erro de Otávio que o obrigou a cometer o penálti que decidiu o jogo.

Pepê muito baixo

A partida em Alvalade teve encaixes tácticos curiosos. O FC Porto surgiu com Pepê e Jaime como avançados interiores do 4x3x3, mas o brasileiro jogou muito baixo, para fazer o encaixe em Quenda.

Isto obrigou Galeno a jogar muito tempo como central pela esquerda, num desenho que era mais um 5x4x1 – ou mesmo um 6x3x1, quando Jaime também encaixava em Catamo.

Algo que permitiu ao FC Porto ter uma defesa muito larga e retirar ao Sporting qualquer possibilidade de explorar os corredores, porque Quenda e Catamo só podiam receber e tocar para trás, pela presença próxima de Pepê e Jaime – ou Martim Fernandes.

O encaixe portista na saída do Sporting com Inácio e Quaresma era feito não por Pepê e Jaime, mas por Nico e Vasco Sousa, algo que obrigou os médios a um desgaste tremendo.

Ofensivamente, o FC Porto batia longo na frente, com Namaso a arrastar um central em apoio frontal e outro jogador a romper pelo espaço deixado livre por esse arrastamento. Mas sem especial sucesso.

Já o Sporting esteve largos minutos sem conseguir jogar e acabou por começar a usar Gyökerespela via individual. O sueco começou a pedir bola nas alas, algo que fazia um dos centrais portistas ir atrás dele quase com referência individual.

Positivo/Negativo Positivo Gyokeres Impressionante a capacidade física do sueco. Ofereceu muito ao Sporting pela capacidade de pedir no espaço, segurar a bola e esperar por apoios, além de um lance “de assinatura”, com arrancada no espaço e penálti ganho e convertido. Além disso, tem um entendimento do jogo cada vez melhor. Continua a definir e decidir mal muitas vezes, mas tem cada vez melhor capacidade de perceber aquilo que o jogo lhe pede. E foi ele quem deu futebol ao Sporting nos piores momentos da equipa, com soluções que nem costumam ser as mais comuns.

Positivo Pote Mais um jogo muito competente, mesmo sem golo ou assistência. Deu-se bastante ao jogo e definiu quase sempre bem. Com maior acerto dos colegas teria saído de bolso cheio de passes para golo. Negativo Jaime e Pepê Foram submetidos a um trabalho adicional no plano defensivo - e isso tirou-lhes projecção ofensiva -, mas o facto é que eram elementos potencialmente decisivos mas com impacto nulo.

Negativo Otávio Já todos sabem que ir ao desarme com Gyokeres tem de ser pela certa e que ir ao choque é suicídio. Tentou e não foi feliz.

Gyökeres à Gyö​keres

Foi desta forma que o Sporting criou lances de perigo, sempre com Gyökeres entre Galeno e Otávio ou entre Martim e Zé Pedro. Trincão desperdiçou duas vezes, ambas servidas por Pote depois de movimentos de Gyökeresa deslocar defesas adversários.

Esta forma de estar do FC Porto permitia conter quase sempre os laterais/alas do Sporting, mas tirava Jaime e Pepê do jogo ofensivo - até porque Namaso não é Gyökeres na forma de esticar o jogo, segurar a bola e esperar por apoios.

Houve até uma clara oportunidade de golo “leonina” na qual a equipa portista confiou que Pepê iria fechar em Quenda, mas o brasileiro, sentindo que a equipa precisava de mais, acabou por estar atrasado no labor defensivo e dar espaço a Quenda para um lance posteriormente salvo por Varela.

Com Namaso a pensar como segundo avançado - e não como ponta-de-lança -, o FC Porto também não conseguia esticar-se no campo por essa via.

Aos 69’, o FC Porto estava na frente e uma perda de bola permitiu a Hjulmand esticar o jogo em Gyökeres. Depois, algo ja muito visto. O sueco protegeu a posição e, em um contra um com Otávio, meteu na frente, correu para a área e acabou por ser derrubado para penálti. O central tentou o desarme (um pouco como fez Otamendi na época anterior nos derbies) e falhou. Não “matou” e acabou “morto, quando cometeu penálti. O pontapé foi convertido pelo sueco.

O FC Porto teve pouco para dar depois disso e, apesar de ter elevado o nível de risco, já com Samu e Fran Navarro na frente, Catamo matou o jogo aos 90+3', com um remate de fora da área.