O tempo passa, mas a música dos LCD Soundsystem permanece intocada, imparável

É a última canção do concerto. As notas do piano, balada em toada lenta, a voz em tom de lamento, a bateria que dá ao conjunto um tom de David “Alladin Sane” Bowie . É um clássico. Todos a conhecem. “New York I love you, but you’re bringing me down”, começa a cantar a vocalista. Não James Murphy, não no palco principal. A vocalista dos English Teacher, recente banda sensação britânica, autora de um muito prometedor concerto no palco Lisboa, perguntara quem estava ali para ver LCD Soundsystem – todos estavam. Explica que os vira pela primeira vez ao vivo no dia anterior, quinta-feira, em Madrid, no Kalorama que decorre em simultâneo na capital espanhola. Diz que foi tão “bonito” que a banda se irá despedir com uma canção especial. Ouvimos então uma versão muito competente, muito empenhada, muito fiel ao original. Neste dia, foi a primeira vez que ouvimos New York I love you, but you’re bringing me down. Foi realmente bonito. Estávamos preparados.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt