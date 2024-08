Problemas técnicos frustram fãs que tentam adquirir bilhetes para concertos dos Oasis

Compradores relataram problemas como mensagens de erro ou terem sido expulsos dos sites antes de conseguirem adquirir os bilhetes. No mercado de revenda, porém, já há entradas à venda por 9500 euros.

Os fãs que tentam adquirir bilhetes para a digressão de regresso dos Oasis marcada para 2025, na qual a banda tocará ao vivo pela primeira vez em 16 anos, queixaram-se este sábado de problemas técnicos e de longas esperas online que muitas vezes acabaram em desilusão.

Tentando aceder aos três sites de venda de bilhetes para os concertos –​ Ticketmaster, See Tickets e Gigsandtours – os fãs relataram problemas como mensagens de erro ou serem expulsos dos sites antes de conseguirem concretizar a aquisição das entradas.

Esperava-se que os mais de um milhão de bilhetes disponíveis para os concertos da banda esgotassem em poucos minutos. Contudo, mais de cinco horas depois, os fãs continuavam à espera. A Ticketmaster afirmou que o seu site não colapsou e que a fila de espera continuava a avançar à medida que os fãs compravam bilhetes, notando que os bilhetes são limitados e informando que o concerto em Dublin, na Irlanda, está já esgotado. A Gigsandtours agradeceu a paciência das pessoas e declarou que a procura está a ser “extremamente elevada”.

Enquanto isso, alguns bilhetes foram já disponibilizados em sites de revenda como o Viagogo por preços que ascendem até às oito mil libras (cerca de 9.500 euros).

Os Oasis anunciaram esta semana 17 espectáculos no Reino Unido e na Irlanda, com o primeiro a ter lugar em Cardiff em Julho de 2025, seguido de noites em Manchester – onde a banda foi formada em 1991 –, Londres, Edimburgo e Dublin.

O grupo, cujo álbum de estreia Definitely Maybe foi lançado há 30 anos, separou-se em 2009 quando o guitarrista e principal compositor Noel Gallagher, declarou ser impossível continuar a trabalhar com o irmão mais novo, Liam, o vocalista da banda.

No seu auge, na década de 1990, os Oasis foram um dos maiores representantes do chamado britpop, com êxitos como Wonderwall, Live forever e Champagne supernova. Marcada pelos conflitos frequentes, a relação tensa de Noel e Liam explodiu em 2009, quando os Oasis se preparavam para dar um concerto em Paris.

Desde a separação, os dois irmãos continuaram as suas carreiras musicais, sempre com o apelo de reunião dos fãs como pano de fundo.

Antecipa-se que os concertos de regresso proporcionem um impulso de vários milhões de euros aos sectores hoteleiros e às economias da Grã-Bretanha e da Irlanda.