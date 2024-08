Utopias pop

A pop contemporânea a dançar com as guitarras do rock alternativo dos noventas. E nós dançamos também.

Artista revelada com Fake It Flowers (2020), Beabadoobee (Beatrice Kristi Ilejay Laus) oferece-nos, com o seu terceiro disco de estúdio, This Is How Tomorrow Moves, a beleza simples e feliz da melhor música pop. Nenhum dos seus 14 temas excede os quatro minutos (condição maior do género!) e todos exprimem, em simultâneo, três realidades (deste tempo): a desconcertante riqueza da globalização cultural; o fértil encontro – estético e musical – de gerações diferentes; e os efeitos dos actuais meios técnicos de comunicação e produção musical. Ora é a segunda realidade, sem prejuízo das outras duas, que iluminará os parágrafos seguintes.