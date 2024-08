Japão: ondas de calor não afastam agricultores idosos do trabalho

Quase 70% dos 1,4 milhões de agricultores japoneses têm 65 anos ou mais. Em Julho, 877 pessoas que trabalham na agricultura e na pesca foram hospitalizadas com insolação no país.

As temperaturas recorde e humidade que sufocaram o Japão este Verão não impediram o agricultor Yasuyuki Kurosawa, de 77 anos, de cuidar das suas colheitas.

Kurosawa, que cultiva arroz, couve, trigo e milho em Meiwa, uma cidade na província oriental de Gunma, é um dos cerca de um milhão de japoneses predominantemente idosos que ainda cultivam para viver. E que, dada a idade avançada, correm um risco maior do que a maioria das pessoas de adoecer, ou mesmo morrer, devido ao calor.

“É algo que não podemos evitar, por isso temos de fazer o que temos de fazer, mesmo que esteja calor”, afirmou Yasuyuki Kurosawa.

A agricultura representa cerca de 1% da economia do Japão e quase 70% dos 1,4 milhões de agricultores japoneses têm 65 anos ou mais. Em Julho deste ano, 877 pessoas que trabalham na agricultura e na pesca foram levadas para o hospital devido à insolação, quase cinco vezes mais do que em Junho, de acordo com a agência nipónica de gestão de incêndios e catástrofes. Em 2022, 29 agricultores morreram de insolação.

Foto Yukihiro Kurosawa, agricultor de 39 anos, mostra o frigorífico com várias bebidas para garantir hidratação durante ondas de calor Willy Kurniawan / REUTERS

Este ano, as autoridades emitiram avisos sobre as doenças relacionadas com o calor, uma vez que as temperaturas subiram para 40 graus Celsius em várias cidades. Algumas zonas de Tóquio e outras áreas do país registaram também temperaturas recorde para esta época do ano.

O calor é particularmente difícil para agricultores como Kurosawa, que trabalha das 5h30 ao meio-dia e depois faz uma pausa até cerca das 15h30 para evitar estar ao ar livre durante as horas mais quentes do dia.

Yukihiro Kurosawa, o seu filho de 39 anos, também agricultor, diz que bebe cerca de 10 garrafas de líquidos por dia para se manter hidratado. Usa também um casaco com ventoinhas e afirma estar preocupado com o facto de este calor extremo estar a ser cada vez mais comum.

“O recorde de calor é batido todos os anos, estou ansioso com esta situação”, disse Yukihiro, com a testa suada. “Mesmo que esteja calor lá fora e nos sintamos ansiosos, temos de trabalhar tomando precauções contra o calor”, afirma o filho de Yasuyuki Kurosawa.