Helicóptero despenha-se na região do Douro em Lamego

Um helicóptero caiu esta sexta-feira na região do Douro em Lamego, no distrito de Viseu, confirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). O alerta para o acidente aéreo ocorreu às 12h36. Há 52 elementos no terreno, acompanhados por 13 veículos e uma aeronave. Desconhece-se neste momento quantas pessoas estavam a bordo do helicóptero e em que estado se encontram.