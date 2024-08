Candidaturas para ingresso no internato médico vão decorrer entre 2 e 23 de Setembro

Foi publicado esta sexta-feira, em Diário da República, o aviso que autoriza a abertura do concurso de ingresso no internato médico em 2025. Cabe à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) lançar o procedimento concursal e, até ao final do próximo mês de Outubro, tornar público o “mapa de vagas para a Formação Geral, bem como o período durante o qual, os candidatos devem proceder”, por ordem de preferência, à escolha dos estabelecimentos de saúde para realizarem o internato médico. O prazo de candidatura vai decorrer de 2 a 23 de Setembro deste ano, inclusive, através do preenchimento de um formulário online.

O Governo voltou a fixar em 2400 o número de vagas para o internato geral médico disponíveis no próximo ano, como consta do despacho conjunto das secretarias de Estado da Administração Pública e da Gestão da Saúde publicado no início da semana em Diário da República. Depois deste ano de formação geral, os médicos podem escolher a área de especialização que pretendem, e que implicará o cumprimento de um novo internato, já diferenciado, e que pode durar entre quatro a seis anos.

Além do mapa de vagas para a formação geral, a ACSS tem também de publicar, até ao final de Outubro de 2025, o mapa de vagas da formação especializada e respectivos estabelecimentos de colocação, que será divulgado na página electrónica deste organismo, “com informação relativa aos locais e calendário para a realização das escolhas”.

De acordo com o diploma, podem ser admitidos ao procedimento concursal “os cidadãos licenciados em medicina ou com o mestrado integrado em medicina, ou portadores da respectiva equivalência ou reconhecimento, que estejam regularmente inscritos na Ordem dos Médicos portuguesa, para efeito de ingresso na Formação Geral e na Formação Especializada, ou unicamente para ingresso na Formação Geral” assim como “os médicos internos a frequentar a Formação Geral, para efeitos de ingresso numa Formação Especializada”.

Estão também abrangidos os médicos internos que, “encontrando-se a frequentar a primeira metade do programa formativo da Formação Especializada, pretendam mudar de área de especialização” ou local de formação e ainda os já detentores de uma especialidade, para ingresso numa segunda área de especialização.

A lista provisória de candidatos admitidos e excluídos será divulgada no site da ACSS até 23 de Outubro, tendo os candidatos três dias úteis para reclamar após a publicação. A lista definitiva é divulgada até 8 de Novembro.