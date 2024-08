Portugal: um país LGBTQIAPN+ friendly?

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

Hoje, quero trazer para vocês a minha visão sobre a realidade de imigrantes LGBTQIAPN+ vivendo em Portugal. O país, que carrega uma herança histórica conservadora, tem feito avanços significativos no que diz respeito aos direitos dessa comunidade, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

Portugal é frequentemente citado como um dos países mais progressistas em termos de direitos LGBTQIAPN+. Conquistas como o casamento homoafetivo, legalizado desde 2010, e a adoção por casais LGBTQIAPN+, permitida desde 2016, mostram uma clara tendência de inclusão e respeito às diversidades. Essas vitórias legislativas são fruto de uma sociedade que, apesar de seu passado conservador, vem se abrindo cada vez mais à pluralidade e à igualdade de direitos.

No entanto, apesar desses avanços, a realidade no dia a dia nem sempre reflete esse progresso. Imigrantes LGBTQIAPN+ podem enfrentar desafios específicos, que vão desde a burocracia no reconhecimento de seus direitos até episódios de discriminação e preconceito. Em muitos casos, esses obstáculos são intensificados por uma forma de xenofobia velada, que atinge de maneira particular aqueles que vêm de outros países em busca de uma vida melhor.

Embora Portugal seja, em grande parte, considerado um país acolhedor, a experiência de imigrantes pode ser marcada por uma sensação de exclusão ou desvalorização, especialmente fora dos grandes centros urbanos. O preconceito, muitas vezes, se manifesta mais na forma de xenofobia do que de lgbtfobia, refletindo uma resistência à diferença cultural e à presença de estrangeiros. Esse preconceito pode aparecer em diversos contextos, desde a dificuldade em acessar o mercado de trabalho até a inteiração com serviços públicos.

Ademais, o panorama político em Portugal, como em muitos outros lugares do mundo, tem mostrado sinais de alerta. A ascensão de movimentos de extrema-direita pode representar um retrocesso nas conquistas da comunidade LGBTQIAPN+ e uma amplificação da xenofobia. Esses grupos, geralmente com discursos hostis à diversidade e às minorias, podem ameaçar o ambiente de acolhimento e respeito que tem sido cuidadosamente construído ao longo dos anos.

Portanto, enquanto Portugal apresenta-se como um país LGBTQIAPN+ friendly em muitos aspectos, é crucial estar atento às dinâmicas sociais e políticas que podem influenciar essa realidade. O caminho para a plena igualdade e aceitação ainda exige vigilância, resistência e, acima de tudo, uma sociedade ativa na defesa dos direitos conquistados. O futuro dos imigrantes LGBTQIAPN+ em Portugal dependerá, em grande parte, da capacidade do país em continuar avançando, mesmo diante dos desafios conservadores e extremistas que podem surgir.

Portugal pode ser um destino promissor, mas é essencial estar preparado para enfrentar as complexidades que fazem parte da experiência de viver em um país que, embora progressista, ainda carrega consigo as marcas de seu passado conservador. A xenofobia pode, em certos momentos, ser um obstáculo maior do que a lgbtfobia, especialmente para aqueles que chegam com esperanças de construir uma nova vida em terras portuguesas.

É fundamental que o país continue a trabalhar não apenas na inclusão da comunidade LGBTQIAPN+, mas, também, na aceitação plena de todas as pessoas, independentemente de sua origem.