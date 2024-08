PS dramatiza, Chega de fora: Governo mais isolado no OE2025

Ainda não começaram as negociações sobre o Orçamento do Estado para 2025, mas o tom de crispação já disparou. A carregar nas críticas, o PS exige “transparência” e diz que Luís Montenegro “não tem consciência da complexidade da preparação” de uma proposta orçamental. Isto numa altura em que os socialistas são os únicos interlocutores para a viabilização das contas públicas para o próximo ano, depois do anúncio do Chega de que deixou de estar disponível para se sentar com o Governo e discutir a proposta orçamental.

