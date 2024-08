Pedro Nuno pediu a Montenegro “informação transparente” e rigor para negociações

O secretário-geral socialista pediu, numa carta enviada ao primeiro-ministro em Julho, "informação transparente sobre as perspectivas orçamentais" de 2024 e 2025, avisando que a "transparência e rigor" são fundamentais para as negociações do Orçamento do Estado.

"Pese embora a proposta de lei orçamental tenha de dar entrada na Assembleia da República a 10 de Outubro próximo, o trabalho preparatório de reflexão e análise começa muito antes e exige a disponibilização de informação fidedigna sobre a situação orçamental do país. Só deste modo poderá o Partido Socialista apresentar, de forma informada, as suas propostas, bem como avaliar o impacto das opções do Governo", pode ler-se na carta enviada por Pedro Nuno Santos a Luís Montenegro, datada de 29 de Julho.

Nessa carta, a que a Lusa teve acesso esta sexta-feira, o líder do PS enfatizou que "qualquer diálogo ou negociação pressupõe a partilha de informação transparente sobre as perspectivas orçamentais relativas aos anos de 2024 e de 2025".

"A transparência e o rigor na informação são pressupostos fundamentais para que qualquer diálogo possa decorrer com normalidade", avisou.

Esta carta, segundo Pedro Nuno Santos, surge na sequência da "disponibilidade manifestada" pelo PS para "iniciar um diálogo com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025".

Entre a informação que o líder do PS pediu está a "previsão da evolução da situação orçamental em 2024", o "cenário orçamental para 2025 em políticas invariantes" e "o quadro plurianual da despesa pública".

Na edição de esta sexta-feira, o Expresso tinha noticiado que Pedro Nuno Santos escreveu a Luís Montenegro e que já tinha recebido resposta.

À margem da Academia Socialista, que decorre em Tomar até domingo, o dirigente socialista Pedro Vaz afirmou, esta sexta-feira, que a informação disponibilizada pelo Governo ao seu partido "não responde" à carta enviada por Pedro Nuno Santos e avisou que sem esses dados dificilmente será possível negociar o Orçamento do Estado para 2025.

Pedro Vaz recordou que o PS "manifestou vontade de negociar o Orçamento de Estado de 2025 de boa-fé", mas considerou que esta "tem que existir nas duas partes", esperando os socialistas que "essa boa-fé impere e que a informação seja disponibilizada" com vista a "negociações com seriedade".

"Sem essa informação dificilmente poderemos negociar", avisou.