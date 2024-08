OE2025: PCP responde a Montenegro para “ter calma” com as presidenciais

Depois de o primeiro-ministro ter apelado à calma relativamente à discussão sobre o Orçamento do Estado, Paulo Raimundo acrescentou outro pedido: que “ele também tenha calma com as presidenciais”.

O secretário-geral do PCP respondeu, esta sexta-feira, ao apelo à calma feito por Luís Montenegro, a propósito da discussão do Orçamento do Estado para 2025, sugerindo ao líder do PSD que tenha calma "com as presidenciais".

"É verdade, digo que o senhor primeiro-ministro tem razão. Da mesma forma, digo que ele também tenha calma com as presidenciais, que ainda falta muito tempo", ironizou Paulo Raimundo, depois de questionado sobre o apelo à calma feito pelo primeiro-ministro na quinta-feira, a propósito da discussão do Orçamento do Estado para 2025.

As próximas eleições presidenciais deverão realizar-se em Janeiro de 2026.

Paulo Raimundo falava aos jornalistas durante uma visita à AgroSemana - Feira Agrícola do Norte, na Póvoa do Varzim.

Na sequência de várias declarações públicas de dirigentes partidários sobre o Orçamento do Estado, cuja proposta só em Outubro será apresentada, o primeiro-ministro manifestou-se admirado com "a agitação" e pediu à oposição para ter calma, remetendo a discussão para reuniões que ficaram combinadas para Setembro.

"Fico admirado de ver tanta agitação à volta dessa matéria. É preciso ter calma e cumprir o que está combinado", afirmou o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas.

Questionado, esta sexta-feira, sobre o posicionamento do partido nesta discussão, Raimundo sublinhou que os comunistas votam contra e disse que o PCP "não pode nunca acompanhar um documento que é mais uma peça" do programa que segue as opções do Governo PSD/CDS-PP.

"E, assim, da nossa parte, está claro que vamos fazer o que já dissemos, não apoiamos", disse.

Já sobre o apelo à calma, Raimundo respondeu que Montenegro deve ter calma com as presidenciais porque ainda falta muito tempo.

Do lado social-democrata, o ex-líder do PSD e comentador Marques Mendes disse na quinta-feira que está mais próximo de tomar uma decisão sobre se vai ou não candidatar-se a Presidente da República.

Esta posição de Marques Mendes foi assumida na Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide, Portalegre, três dias depois de divulgada a moção de estratégia global de Luís Montenegro, recandidato à liderança do PSD.

Nesse documento, Luís Montenegro compromete-se com o apoio do partido a uma opção para as eleições presidenciais abrangente e diz que aguardará pelas "disponibilidades eventuais de militantes do partido".

Sobre um eventual acordo nas negociações entre o Governo e o PS, o secretário-geral do PCP afirmou que o Governo "está tranquilamente a gerir o país com o orçamento do governo anterior".

"O orçamento que está em vigor foi aprovado pelo anterior governo do Partido Socialista e é o tal das contas onde mais de metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é para ser entregue ao sector que faz da doença um negócio", sustentou.

Sobre a situação no sector da saúde, Paulo Raimundo manifestou ainda preocupação com o encerramento, no sábado, de 13 urgências de obstetrícia.

"Até me custa dizer isto, mas na minha região, na margem sul do Tejo, vamos ter o pleno, zero urgências para cobrir milhares de pessoas", lamentou.