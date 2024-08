JS vai escolher novo líder este ano e Sofia Pereira anuncia candidatura

A Juventude Socialista (JS) vai a eleições este ano e Sofia Pereira, secretária nacional e presidente da federação de Viseu daquela estrutura partidária, anunciou esta sexta-feira a candidatura à sucessão a Miguel Costa Matos, que não se pode recandidatar.

O congresso que vai eleger um novo líder da JS ainda não foi convocado, mas acontecerá em Dezembro deste ano, segundo fonte oficial, sendo certo que o secretário-geral desde 2020, Miguel Costa Matos, não estará nesta corrida eleitoral, uma vez que já fez 30 anos.

De acordo com uma nota enviada à agência Lusa, Sofia Pereira, com 25 anos, avança para estas eleições internas com uma agenda "progressista, ecologista e feminista" e promete centrar-se "na emancipação material dos jovens portugueses – habitação e salários –, na necessidade de justiça social e igualdade, na descarbonização e conservação da natureza".

Num vídeo divulgado nas redes sociais, através do qual anuncia a candidatura - sob o lema "É a hora" - a jovem socialista lamenta uma "sociedade polarizada" onde todos estão "divididos, tristes e frustrados numa permanente guerra cultural", sendo esta divisão "por idade, género e ideologia".

"Discutimos o que nos afasta e raramente o que nos aproxima. As políticas que poderiam fazer de nós, de Portugal, uma sociedade mais igual, justa e progressista. Esquecemos o associativismo, o sentido de comunidade, a protecção aos mais frágeis, aos desprotegidos e trocámos tudo isso por uma sociedade individualizada que prefere o interesse pessoal ao interesse colectivo", condena.

Sofia Pereira deixa claro que não se conforma e por isso se candidata à liderança da JS, "pela esperança" na sua geração, no país, na organização colectiva e "na política como um instrumento pela mudança".

"E eu acredito, convictamente, que a Juventude Socialista pode ser a casa de uma geração que ambiciona mudar. Mudar sem ódios e rancores, sem procurar linhas e frases simples que dão likes mas não resolvem problemas", enfatiza.

Sofia Pereira é licenciada em Comércio e Relações Económicas Internacionais pela Coimbra Business School – ISCAC e presta assessoria técnica ao registo internacional de navios.

Natural de Lamego e nascida a 25 de Julho de 1999, a candidata à liderança da JS integrou, este ano, as listas do PS às eleições europeias e às eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Viseu. Membro da Comissão Nacional do PS e do Secretariado Nacional da JS, Sofia Pereira é militante da JS desde os 16 anos.