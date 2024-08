Comentador político com a decisão quase tomada. Governador do Banco de Portugal já é consensual na direcção do PS.

Estão ainda distantes as eleições presidenciais de 2026, mas tanto no campo político do PS como no PSD parecem já estar definidos os nomes que irão constar dos boletins de voto que vão determinar o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa: Mário Centeno e Luís Marques Mendes, respectivamente.