A semana de quatro dias: outro erro histórico da esquerda?

A semana de quatro dias é uma boa ideia, porque melhora as condições de vida dos trabalhadores, incentiva uma organização mais eficiente das empresas, e coloca no debate público a “questão social”, tão desprezada nas últimas décadas. Mas existe o perigo de reforçar as desigualdades e a polarização no mundo do trabalho. Dois princípios deveriam reger a sua implementação.

